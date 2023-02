Cande Tinelli posó de espaldas a la cámara y mostró su nuevo cambio de look.

Desde que se separó de su último novio Coti Sorokin, luego de tres años de noviazgo, Cande Tinelli no ha dejado de hacer declaraciones que la dejaron en el ojo de los paparazzi.

La hija de Marcelo Tinelli y el músico se separaron definitivamente luego de un tiempo en el que los medios hablaron de la crisis de la pareja. Fueron ellos los que decidieron cuándo contar la noticia de que estaban separados.

Cande Tinelli Foto: Instagram/candelariatinelli

Después de idas y vueltas en los programas de chimentos, a donde tanto Cande Tinelli como su ex tuvieron la oportunidad de hacer su descargo, la influencer subió a sus historias un mensaje en el que expresó su deseo de acabar con los rumores.

Cande Tinelli levantó la temperatura de Instagram. Foto: Gentileza Instagram

“Más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos”, contó Cande y acotó: “Hoy no funciona, ¡pero nos queremos mucho!”

Cande Tinelli disfrutó del verano en Punta del Este

Luego de estas declaraciones, Cande Tinelli volvió a Instagram para compartir su nuevo look, un estilismo impecable de Leo Leiva.

Cande Tinelli y un nuevo look que causó furor Foto: instagram.com/candelariatinelli.com

Cande contó por qué se terminó su relación con Coti Sorokin

A días que de Cande Tinelli y Coti Sorokin confirmaran el fin de su noviazgo de tres años, la influencer habló en LAM y contó intimidades de la ruptura.

Cande Tinelli bebotea desde Punta del Este

“Estoy bien, tranquila”, dijo y agregó: “Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”.