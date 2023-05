Camisa mojada y colaless: Yanet García deslumbró con un look natural desde una pileta

Yanet García es una de las modelos que más trasciende en las redes sociales. Además de ser coach de salud, la joven se encarga de comunicar el clima en televisión y lejos de pasar desapercibida, causa gran sensación en Instagram donde ya acumula más de 14 millones de seguidores.

Yanet García desde la tina Foto: Instagram/iamyanetgarcia

A diario, Yanet muestra los mejores outfits que elige, no solo para trabajar sino también los outfits que selecciona para sus sesiones de entramiento y disfrutar de sus ratos libres. Por su parte, sus seguidores tienden a llenarla de elogios y también de ‘likes’ en cada una de las publicaciones que comparte con ellos.

La modelo, a diario, demuestra su buen gusto para la moda en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Yanet García

Yanet García demostró toda su belleza al natural en las redes sociales

En esta oportunidad, la joven comunicadora sorprendió a todos aquellos que día a día están atentos a sus posteos con un corto video en el que se la pudo ver al natural, casi sin maquillaje, más que un poco de máscara en sus pestañas para profundizar su mirada y sombras en tonos dorados sobre los párpados de sus ojos.

En el clip se observó que estaba luciendo una camisa celeste mojada y la parte inferior de un conjunto de lencería negro que permitió apreciar su trabajada figura ya que la modelo lo filmó en una considerable pileta llena de agua. “You know where to find me”, escribió Yanet junto al video al cual sumo un emoji de una carita haciendo silencio.

Como no podía ser de otra manera, García obtuvo miles de ‘likes’ en la publicación y cientos de elogios por parte de sus seguidores en el que destacaron la belleza de su rostro y de su cuerpo con decenas de diferentes emojis.

Lejos de mantener su cabellera seca, Yanet no dudo y se animó a sumergirse por completo en la pileta en medio del proceso de filmación.