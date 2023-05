Yanet García calentó Instagram al posar de espaldas con un body cavado que deja ver todo

Yanet García, la chica del clima más famosa de México, volvió a demostrar que es una de las mujeres más sensuales y sexys de la actualidad. Esta vez posó con un body muy cavado, con cut out, donde en una sesión de fotos se mostró desde varios ángulos. Sin duda infartó a más de uno.

Para Yanet García es habitual subir este tipo de fotos para sus más de 14 millones de seguidores. Son sesiones en donde se la ve en lencería, body o bikini y sin duda tienen demasiado impacto para la chica del clima de México. Esta vez, sin dudarlo, quiso incendiar nuevamente las redes.

Yanet García Foto: Instagram/iamyanetgarcia

La conductora y actriz Yanet García usó un body de la marca Victoria’s Secret, en el cual predomina el negro. Sin embargo, en la parte de adelante tiene una figura bastante especial con cut out unido por detalles plateados. La famosa se dejó ver en todas las posiciones: de frente, espaldas y hasta de costado. Sin duda presume mucho de su cuerpo.

Yanet García con body cut out. Foto: Instagram

Por si fuera poco y para sumar más sensualidad al asunto, Yanet García agregó unas sandalias de taco aguja plateadas, las cuales van acordonadas por toda la pierna generando un efecto de lo más sexy. La famosa sabe cómo hacer para llamar la atención de todos los que la siguen y también, por qué no, de otras personas.

Yanet García luce de espaldas un body cavado. Foto: Instagram

La mayor parte de las fotos de Yanet y por lo que ganó tantos seguidores es porque es demasiado osada y, sin duda, no le importa el qué dirán. Le gusta mostrar su figura, muy trabajada, y no pretende fingir algo que no es. Así ha llegado a la fama y el éxito que tiene hoy en día tanto en México como en gran parte de Latinoamérica.

Yanet García sabe lo que hace

La famosa no se esconde ni tampoco a su cuerpo. Lo muestra con mucho orgullo ya que es una de sus cartas de presentación a la hora de abrir su Instagram. Así ha cosechado gran parte de su fama.