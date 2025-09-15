Cami Homs es una de las modelos más destacadas de la Argentina. Tiene un estilo único. Es una de las influencers más populares del momento. Su estilo audaz y vanguardista conquista el corazón de todos sus seguidores. Vive un gran momento personal, ya que se encuentra embarazada y atraviesa esta etapa de su vida con mucha alegría.

En Instagram comparte su día a día. La influencer combina a la perfección estilos y siempre está al tanto de las últimas prendas trendy del momento. Se ha convertido en un icono fashionista y sus looks son tendencia. Combina a la perfección diferentes prendas y crea conjuntos únicos.

Cami Homs apostó por un look deportivo total black y lució su pancita de embarazada

En esta oportunidad, lució su pancita de embarazada y sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de felicitaciones por esta etapa que está transitando. La modelo lució un look deportivo mega cómodo y fue halagada por sus fans.

La influencer posó con un top deportivo con escote y breteles. La parte inferior, una calza ajustada para realizar deporte de una manera más cómoda. Todo en color negro y con detalles en color blanco. El outfit se llevó todos los aplausos. Complementó el look llevando el cabello atado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y sombras en color nude. La publicación fue todo un éxito y marcó tendencia con el outfit deportivo.

Cami Homs apostó por un look deportivo total black y lució su pancita de embarazada

Cami Homs fue por todo y conquistó likes con un look deportivo mega tendencia

La influencer revoluciona Instagram con cada aparición pública. Las prendas super must son su especialidad. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Cami Homs apostó por un look deportivo total black y lució su pancita de embarazada

Cami Homs lució un increíble outfit deportivo y dio cátedra de estilo. Lució su pancita de embarazada y demostró ser una verdadera reina fashionista. Las tendencias son su especialidad y en esta ocasión no fue la excepción.