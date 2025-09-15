Rumbos / Tendencias

Cami Homs apostó por un look deportivo total black y lució su pancita de embarazada

La influencer y modelo vive un gran momento personal y compartió con sus fans un outfit deportivo.

Paulina Pereyra
15 de septiembre de 2025,

Cami Homs es una de las modelos más destacadas de la Argentina. Tiene un estilo único. Es una de las influencers más populares del momento. Su estilo audaz y vanguardista conquista el corazón de todos sus seguidores. Vive un gran momento personal, ya que se encuentra embarazada y atraviesa esta etapa de su vida con mucha alegría.

En Instagram comparte su día a día. La influencer combina a la perfección estilos y siempre está al tanto de las últimas prendas trendy del momento. Se ha convertido en un icono fashionista y sus looks son tendencia. Combina a la perfección diferentes prendas y crea conjuntos únicos.

En esta oportunidad, lució su pancita de embarazada y sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de felicitaciones por esta etapa que está transitando. La modelo lució un look deportivo mega cómodo y fue halagada por sus fans.

La influencer posó con un top deportivo con escote y breteles. La parte inferior, una calza ajustada para realizar deporte de una manera más cómoda. Todo en color negro y con detalles en color blanco. El outfit se llevó todos los aplausos. Complementó el look llevando el cabello atado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y sombras en color nude. La publicación fue todo un éxito y marcó tendencia con el outfit deportivo.

Cami Homs fue por todo y conquistó likes con un look deportivo mega tendencia

La influencer revoluciona Instagram con cada aparición pública. Las prendas super must son su especialidad. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Cami Homs lució un increíble outfit deportivo y dio cátedra de estilo. Lució su pancita de embarazada y demostró ser una verdadera reina fashionista. Las tendencias son su especialidad y en esta ocasión no fue la excepción.

