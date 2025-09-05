La dura confesión de Cami Homs sobre su embarazo que conmovió a todos: “Fue un trauma”

Cami Homs está viviendo un momento muy especial a nivel personal. Tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, la influencer volvió a apostar al amor con José Sosa y ambos decidieron agrandar la familia. De manera inesperada, la pareja anunció el embarazo con un video muy especial.

Recientemente, Cami Homs reapareció ante las cámaras y contó algunos detalles de cómo transita esta etapa. En su paso por Multitalent TV, la modelo reveló cómo fue la conversación íntima que mantuvo con el futbolista y la reacción inesperada de sus hijos al enterarse de la noticia.

Cami Homs reveló el duro momento que vivió en pleno embarazo

Durante los primeros meses de embarazo, Cami Homs atravesó un período complejo con muchos dolores, náuseas y falta de energía que le dificultaban llevar adelante su rutina diaria. La modelo reveló que la sensación de agotamiento la mantenía gran parte del día en reposo, algo que le resultaba frustrante y que distaba mucho de estilo de vida hiperactivo.

Por otra parte, Cami Homs conmovió al hablar sobre cómo compartió la noticia con sus hijos. “Ay, con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien”, confesó la modelo. También reveló por qué decidió contarle la noticia a sus hijos por separado: “Quise separar las nenas de José con los míos porque dije: ‘Capaz como que se intimidan las reacciones’. No quería como que se pierda algo lindo o no”.

A continuación, la influencer recordó el momento exacto en el que le dio la noticia a Francesca, la hija que tuvo con Rodrigo De Paul. “Primero se quedó helada, no me decía nada y yo: ‘Decime algo hija’. Y no, que no quiero, lloriqueó un poco”, reveló.

Finalmente, la pequeña expresó lo que sentía con un letal comentario. “Mamá, pero yo quiero ser tu única hija”, fue la frase que descolocó a Cami Homs y la llenó de culpa. “El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo”, confesó la modelo. Aun así, buscó consolarla con palabras que le dieran seguridad: “Le expliqué que ella va a ser mi princesa mayor, va a ser mi primera hija, que eso no me lo voy a olvidar nunca”, concluyó emocionada.