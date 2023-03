Calzas “animal print” y mini shorts: Zaira Nara compartió los básicos de su closet para entrenar.

Zaira Nara no descuida la moda ni para entrenar en su casa. Sus camaleónicos looks son infinitos y casi nunca repite prendas. Esta vez, la hermana de Wanda Nara presumió dos looks deportivos muy distintos, pero a la vez parecidos, y se llevó toda la atención de sus seguidores.

Zaira Nara es fiel adepta a los conjuntos para entrenar con estilo.

EL LOOK TOTAL WHITE DE ZAIRA NARA

Desde la intimidad de su casa, Zaira suele compartir cada outfit antes de comenzar con su rutina de entrenamiento del día. Sus hábitos saludables son una constante igual que su amor por la moda.

El total white de Zaira para su rutina de entrenamiento. Foto: Instagram

Esta vez Zaira contagió sofisticación con un conjunto blanco de remera de manga corta al cuerpo y un short en el mismo color bastante más suelto. Se trata de su propia cápsula de ropa donde la comodidad y la elegancia la definen de pies a cabeza. Zaira completó outfit con zapatillas de color y bolso negro para transportar sus infaltables.

ZAIRA NARA APUESTA A LOS COLORES PARA ENTRENAR

Además de los neutros, Zaira se anima a los colores más vivos y por eso en esta oportunidad sacó del closet un top estampado, con rayas y variedad de colores entre los que se destacan el rojo.

Zaira elige los colores más vivos para entrenar. Foto: Instagram

Cabe destacar que Zaira se ha vuelto una de las figuras del espectáculo más fashionistas y su día a día en redes sociales lo confirma. Cada vez son más las admiradoras de la modelo y conductora que buscan imitar sus trendy looks más inspiradores.

El look sporty de Zaira Nara resignificado con un blazer: ideal para salir de noche. Foto: Instagram

Tanto para entrenar como para salir de noche o asistir a una gala de etiqueta, la modelo siempre tiene la prenda perfecta y además, marca tendencia con sus elecciones sea un outfit o un accesorio de lujo. La verdadera definición de it girl lleva su nombre.