Sporty chic: Zaira Nara conquistó con un total pink para su rutina de entrenamiento.

Zaira Nara mantiene su rutina personal de entrenamiento. La modelo y conductora es constante con sus hábitos, pero también con sus elecciones para vestir. Por eso, cada mañana sorprende con un nuevo outfit digno de admirar. Esta vez, Zaira eligió un look total pink para entrenar e inspiró a sus seguidores.

ZAIRA NARA APUESTA AL TOTAL PINK PARA ENTRENAR

“Rutina de la mañana”, escribió Zaira Nara desde temprano, mientras presumió su look total pink para ejercitar en casa y demostró que se puede entrenar sin perder la elegancia.

Zaira Nara impone varias tendencias con sus fotos en Instagram. Foto: Instagram

El sporty look elegido por la hermana de Wanda Nara fue sobrio, pero canchero. Un clásico top al cuerpo con calzas ideal para un día de rutina fitness. El color, que combinó perfecto con su bronceado, le dio el toque chic y hasta combinó a tono con la colchoneta de ejercicios.

Zaira y su look sporty chic para entrenar en casa. Foto: Instagram

Con el pelo recogido y uñas rojas, Zaira demostró que no se necesita demasiado para resaltar un buen look apostando al “menos es más”, uno de sus lemas a la hora de vestir.

El total pink de Zaira para entrenar que marca tendencia. Foto: Instagram

ZAIRA NARA ESPLÉNDIDA EN TODA OCASIÓN

Cada vez que la modelo comparte sus looks de día o de noche, sin importar la ocasión, los ojos están puestos en ella. Esta vez, la modelo y conductora fue foco de miradas por un canchero outfit ideal para ir al gimnasio y verse espléndida al mismo tiempo.

Zaira Nara, fashionista nata. Foto: Instagram/zaira.nara

Los looks sporty chic le sientan de maravilla a la influencer que no para de compartir ideas y cosechar elogios en redes por sus acertadas elecciones dignas de admirar. Todo lo que define a una auténtica it girl.