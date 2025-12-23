Ángela Lerena posó con un look total black y dio cátedra de estilo para una noche a puro rock

Ángela Lerena es una de las periodistas más destacadas del mundo del deporte. Tiene un estilo único y cosecha likes con cada participación que realiza en el campo de juego de los principales equipos de primera división del fútbol argentino.

En Instagram marca tendencia con los looks de la temporada. Ningún must se le escapa y siempre está a la vanguardia de los últimos gritos del mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños.

Ángela Lerena en el Monumental

Las prendas que brillan en la temporada nunca faltan en su guardarropa. Tiene una impronta única y los detalles nunca faltan en sus looks. En esta oportunidad, sorprendió con el outfit elegido para disfrutar del show de la banda de rock Divididos.

Ángela Lerena compartió una imagen en donde la podemos observar disfrutando del recital de Divididos. Su look causó sensación. La periodista eligió un outfit de estilo rockero y al límite de la censura. Lució un top en color negro muy diminuto y con ultra escote. Sus fans le dejaron cientos de likes con la elección de la indumentaria. Sin lugar a dudas, tiene una impronta única y a cada ocasión le pone su sello característico. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Un maquillaje sutil pero con mucho estilo. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

La periodista tiene un estilo único y triunfa en el mundo del deporte. No solo triunfa en la pantalla de TV analizando los partidos de fútbol más importantes en el campo de juego, sino también en Instagram compartiendo sus mejores outfits.

