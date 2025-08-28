Andrea Rincón posó con la bikini más diminuta y levantó la temperatura en Instagram

Andrea Rincón volvió a llevarse todas las miradas en Instagram, donde reúne una comunidad fiel que sigue de cerca cada uno de sus posteos. Con más de 1.3 millones de seguidores, la actriz sabe cómo mantener el interés de su público, alternando entre momentos de su vida cotidiana y las novedades de sus proyectos artísticos.

Andrea Rincón se metió al hidromasaje con una microbikini y levantó la temperatura en Instagram

En esta oportunidad, Andrea viajó a Cancún a disfrutar unos días de descanso en la playa. En Instagram compartió las mejores postales de su viaje y cosechó miles de likes con las imágenes y videos compartidos. Entre las fotos que se llevaron todas las miradas, se la puede ver posando desde el balcón de su habitación con una microbikini celeste que reveló todas sus curvas.

Andrea Rincón se metió al hidromasaje con una microbikini y levantó la temperatura en Instagram

La actriz también aprovechó para darse un baño en el hidromasaje y no dudó en compartir las fotos con sus seguidores. “Y ahí vamos… Una vez más. Yo te sigo…“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes.

Andrea Rincón se metió al hidromasaje con una microbikini y levantó la temperatura en Instagram

Andrea Rincón reveló el problema que padece a los 40 años

Rceientemente, la actriz y conductora también decidió abrir su corazón para hablar de los desafíos personales que sigue enfrentando. Rincón se refirió a su enfermedad y a cómo el consumo de sustancias impactó en sus relaciones amorosas a lo largo del tiempo.

Con una sinceridad conmovedora, reconoció que recién ahora pudo tomar verdadera dimensión de lo que vivió, y que se encuentra en un proceso de búsqueda de una nueva manera de amar y vincularse. “En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando, entonces, estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, confesó Rincón en diálogo con Dos pendejas de 50.

La modelo apareció con un gran escote.

Al respecto, contó: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias, eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia. Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto”, agregó.