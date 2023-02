Al rojo vivo: los looks total red más osados de Nati Jota.

Quienes la siguen en las redes sociales saben que Nati Jota utiliza su comunidad virtual para compartir el día a día de lo que está aconteciendo con su vida. Pero la moda es un factor que no pasa desapercibido y una recopilación de sus looks total red lo demuestran.

NATI JOTA ELIGE EL ROJO EN SUS LOOKS DE DÍA Y DE NOCHE

La excolumnista de LUZU TV tiene un estilo bien personal para vestir, pero eso no significa que no se anime a apostar a los colores fuertes. El rojo y anaranjado, apto solo para las que se animan, es un denominador común en los looks de la influencer. Uno de los más recientes, cercano a la tonalidad del naranja, fue un vestido bien corto al cuerpo que Nati combinó con botas negras de plataforma.

Nati Jota y se tremendo vestido rojo.

EL ROJO METALIZADO CON EL QUE BRILLÓ NATI JOTA

Sumándose a la tendencia en metalizados, Nati se animó a regalarle glamour a su elección fashion: un vestido rojo metalizado al cuerpo, con mangas largas importantes para realzar ese glam.

Nati Jota y su look completo Foto: instagram

Además, el atuendo incluyó botas con plataforma largas hasta las rodillas, un blazer también negro y una cartera de cuero negra con tiras en forma de cadenas de color dorado. El infaltable en el look fueron sus lentes redondos y el toque final unos guantes negros con pulsera por encima de última moda.

Nati Jota, más sexy que nunca Foto: instagram

NATI JOTA APUESTA AL ROJO PARA UN OUTFIT DE GALA

A pura elegancia, Nati Jota no dudó en elegir un vestido al cuerpo de un sólo hombro en color rojo fuerte cuando la ocasión lo ameritaba. A esta outfit total red le sumó un collar choker dorado, cabello suelto pero con ondas, trencitas a los costados y make up en ojos protagonistas.

Nati Jota Foto: instagram

EL ROJO QUE ELIGE NATI JOTA PARA LOOKS INFORMALES

Lejos de las alfombras rojas, Nati Jota también elige las tonalidades del rojo. Para un look más urbano, la influencer ha combinado gorra con musculosa corta y labios rojos para coronar un match perfecto.

El total red de Nati Jota para salir de paseo. Foto: Instagram

Siempre atenta a su imagen, aunque no es lo primordial en su carrera, Nati Jota sorprende con sus audaces prendas, sobre todo a la hora de salir de fiesta o asistir a una gala especial que amerita outfit elegante. Si bien no se considera una fashionista en absoluto, cada vez da más muestras de que no es algo tan ajeno a ella.