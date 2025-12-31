Wanda Nara posó con un tapado de piel y dejó ver que no llevaba ropa interior debajo

Wanda Nara es una de las mediáticas más carismáticas de la escena argentina. Colecciona halagos y mensajes llenos de cariño. Sabe como cosechar likes. Es una referente fashionista. Siempre atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda.

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Los must de la temporada siempre están presentes en los conjuntos de prendas que elige para vestir. Combina excelentemente los últimos diseños, texturas y vanguardias de la industria de la moda.

No duda en arriesgar con looks únicos y muchas veces desafía los límites de la censura. Tiene una actitud única. No le teme a los flashes de las cámaras y comparte su día a día en Instagram. Allí posa sin tapujos y revoluciona Instagram con su estilo sin igual.

Wanda Nara compartió una imagen que sorprendió a todos, posó con un tapado de piel y no llevó ropa interior debajo. Lució un escote pronunciado y causó polémica por la tela elegida del abrigo. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en color rosado con mucho brillo. La publicación no pasó desapercibida y causó mucho revuelo en Instagram.

Wanda Nara eligió un tapado de piel para una producción de fotos muy audaz. No llevó ropa interior debajo y mostró un escote pronunciado y hombros al descubierto. Sin lugar a dudas, es una influencer fashionista y no le teme a los flashes de las cámaras.