La íntima foto que subieron Wanda Nara y Martín Migueles en la pileta que dejaron a todos en shock

Wanda Nara volvió a acaparar todas las miradas en las redes sociales al compartir una imagen muy íntima y romántica junto a su actual pareja, Martín Migueles.

La foto, tomada en la piscina de su imponente mansión en Punta del Este, los muestra abrazados y fundidos en un apasionado beso, reflejando la felicidad y complicidad que viven en este momento.

Así es la foto sin retoques de Wanda Nara y Martín Migueles.

Lejos del discreto perfil que había mantenido en sus salidas recientes, la empresaria y conductora decidió esta vez mostrar su amor al mundo, compartiendo su romance con millones de seguidores.

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles

La pareja disfruta de su estadía en la exclusiva residencia que Wanda posee en el barrio privado de José Ignacio, uno de los rincones más deseados de Punta del Este. Allí planean despedir el año y recibir el Año Nuevo en un ambiente de privacidad, lujo y con el mar como testigo, lejos del ajetreo de Buenos Aires.

Así celebraron Navidad Wanda Nara y Martín Migueles.

Un detalle que llamó la atención fue que, a diferencia de otras relaciones de la empresaria, esta vez no fue Wanda quien compartió la imagen, sino Martín Migueles.

A través de sus historias de Instagram, el joven mostró la foto en la que se los ve abrazados dentro de la piscina, en un instante lleno de complicidad y romanticismo, dejando en claro que su vínculo atraviesa uno de sus mejores momentos.