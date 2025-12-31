Adiós skinny jeans: Zaira Nara posó con el pantalón en tendencia y dio cátedra de estilo con un look urbano

Zaira Nara es especialista en los últimos gritos de la moda. Sensual, audaz, avasallante y con un toque chic crea looks únicos. Siempre se adelanta a las temporadas y muestra los outfits que serán tendencia.

La hermana de Wanda Nara muestra mucha piel y juega al límite de la censura con prendas ultra sexys. Está un paso adelante y a la vanguardia de las últimas tendencias del mundo de la moda. En esta oportunidad, brilló con un outfit canchero y sexy que se llevó los aplausos de todos.

El look playero de Zaira Nara en la playa: conjunto semitransparente y total white mega tendencia

En Instagram tiene más de 7 millones de fans. Allí publica su día a día en donde se la puede ver luciendo las últimas tendencias del mundo de la moda. Marca tendencia y conquista corazones con su actitud. Jamás pasa desapercibida.

Zaira Nara apostó por un outfit urbano. Clásico y audaz. Un estilo que nunca pasa de moda y es un sí o sí para tener en todo guardarropa. La influencer lució una remera crop en color blanca con estampa. La combinó con un jean de calce holgado y de un azul claro.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y para los labios optó por un labial con mucho brillo.

Zaira Nara dio cátedra de estilo y modeló con un outfit urbano en tendencia

La modelo marca tendencia con cada uno de sus outfits. Dueña de un carisma único, se roba suspiros y se lleva todas las miradas con sus publicaciones. Da cátedra de estilo y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Zaira Nara posó con una remera crop ultra diminuta y la complementó con un jean de calce holgado de color azul claro. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista y combina a la perfección las diferentes tendencias del verano.