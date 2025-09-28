A sus 58 años, Evelyn Von Brocke posó con un traje de baño animal print y se robó todas las miradas

Evelyn Von Brocke es una de las periodistas que más presencia tiene en la escena mediática. Su impronta la hace destacar en cada proyecto que emprende. En Instagram comparte diferentes postales de su día a día y sus seguidores le dejan cientos de mensajes de cariño.

La periodista será reubicada en el canal

La periodista compartió las fotografías de unos espectaculares días de descanso. Según lo relatado en su Instagram, un viaje que organizó en los últimos 4 años. En las imágenes compartidas la podemos observar muy feliz disfrutando cada minuto de las merecidas vacaciones.

Evelyn Von Brocke exploró la tendencia del animal print y conquistó corazones con un traje de baño al límite

No solo triunfa como periodista, sino también como personalidad que marca tendencia. En las fotos que compartió la podemos ver posando con un fantástico traje de baño que será tendencia esta temporada de verano en la costa argentina. Sin lugar a dudas, siempre está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda.

Evelyn Von Brocke compartió unas increíbles postales desde la playa y conquistó los likes de sus fans. Posó con un espectacular traje de baño tendencia. Se sumó a la ola del animal print y deslumbró con una bikini mega trendy. La parte superior, un corpiño estilo top con un solo bretel.

La parte inferior, una bombacha de tiro alto estilo culotte. La publicación cosechó halagos y la periodista sorprendió a todos con su look. Complementó el look llevando el cabello suelto con rulos bien marcados. Un estilo bien playero ideal para disfrutar de las tardes de sol y brisa marinera.

Evelyn Von Brocke posó frente al mar y conquistó corazones con un traje de baño animal print

La periodista tiene un estilo único. Jamás pasa desapercibida y siempre va por más. Audaz y avasallante, va por todo y no duda en arriesgar con las prendas tendencias del momento. Explora los nuevos looks y conquista aplausos con su osadía.

Desde la playa, Evelyn Von Brocke lució una espectacular bikini. Un traje de baño de estampado animal print mega tendencia. Lució su admirable bronceado y dio cátedra de estilo luciendo la prenda must del verano.