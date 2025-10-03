A sus 53 años, Sofía Vergara dio cátedra de estilo y se robó todas las miradas con espectacular un look de noche

Sofía Vergara es una gran actriz reconocida a nivel mundial. Su presencia jamás pasa desapercibida conquista corazones a cada paso que da. Triunfa arriba y abajo del escenario. Marcar tendencia es su especialidad.

En Instagram tiene millones de seguidores. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes de la industria.

Atenta a las últimas vanguardias, siempre sorprende con sus looks elegidos. Combina texturas y colores a la perfección creando conjuntos de prendas únicos. La actriz es icono fashionista y una referente en el mundo de la moda.

Sofía Vergara asistió a un importante evento y eligió un mono de noche mega tendencia. Una prenda sofisticada y sensual. Resaltó su figura y demostró ser una reina fashionista. Lució un mono total black con detalles de brillos. Hombros al descubierto y un corte mega ajustado que destacó su figura. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por un delineado negro bien marcado. Sombras en colores dorados. Y lápiz labial con mucho brillo.

La actriz triunfa en Hollywood. Reconocida a nivel mundial, su talento cautiva al público con cada personaje que interpreta en series o películas.

Sofía Vergara cautivó miradas luciendo un espectacular mono de noche. La parte superior, estilo strapless dejando los hombros al descubierto. Una prenda mega ajustada que resaltó su figura. La actriz conquistó miles de likes y los mensajes de halagos invadieron las imágenes.