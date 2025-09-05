La foto retro de Sofía Vergara en ropa interior que revolucionó Instagram

Sofía Vergara es una de las actrices más reconocidas en el último tiempo a nivel mundial. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes de la escena artística.

En Instagram tiene millones de seguidores y la combinación de estilos es su especialidad. Los vestidos que resaltan su figura son sus preferidos. Con escotes pronunciados y estampados llamativos.

La actriz tiene una actitud única. Es icono fashionista. Los must de la temporada siempre están en su radar y sabe combinarlos a la perfección. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas texturas y colores para crear looks únicos llenos de estilo.

Muchas veces sorprende compartiendo imágenes retro. Producción fotográfica que la llevaron a la fama y la hicieron brillar como modelo. En esta ocasión, no fue la excepción y sorprendió a todos con una foto retro alucinante.

Sofía Vergara compartió una imagen retro en ropa interior y revolucionó Instagram. Allí la podemos observar posando con un top negro ultra diminuto ajustado al cuerpo y una bombacha colaless ultra cavada. Sus fans alucinaron y los likes no tardaron en llegar.

La actriz enciende Instagram con cada imagen o video que comparte en Instagram. En esta oportunidad, no fue la excepción. Desató pasiones con una fotografía que se llevó los aplausos y halagos de todos.

Sofía Vergara compartió una imagen retro en donde la podemos observar posando con un conjunto de ropa interior mega sexy. Mostró mucha piel y desató pasiones. Sin lugar a dudas, sabe como conquistar los aplausos de todos.