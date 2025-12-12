A sus 50 años, Eugenia Tobal dio cátedra de estilo con dos opciones de vestidos en tendencia

Eugenia Tobal es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. Tiene un estilo único y su carisma traspasa la pantalla. En Instagram tiene cientos de miles de seguidores que día a día la siguen. Allí suma likes con los looks más trendys de la temporada.

No duda en combinar las prendas tendencias de la temporada. Tiene una impronta sin igual. Las vanguardias del mundo de la moda brillan en su guardarropa. Fanática de los vestidos. Tiene una colección espectacular y muchas veces la comparte con sus seguidores.

A los 50 años, Eugenia Tobal sorprendió con una audaz elección de vestidos y marcó tendencia

Sin lugar a dudas, las tendencias del mundo de la moda están siempre en su radar. Combina diferentes texturas, colores y estilos a la perfección. Tiene brillo propio. Siempre va por más y apuesta a los looks tendencia de una forma única.

Eugenia Tobal compartió un video en donde despliega una colección de vestidos para elegir la mejor prenda para sus 50 años. La primera opción fue un vestido estilo hippie chic. Con colores fuertes y espalda al descubierto. Una falda larga con volumen. La segunda opción, un vestido más de estilo noche total black. Semitransparente y con un escote mega pronunciado. La actriz derrocha estilo y da cátedra de moda con cada prenda que elige para vestir. La publicación fue todo un éxito y cosechó miles de likes.

Eugenia Tobal

