Eugenia Tobal sufrió un terrible accidente en la previa de MasterChef Celebrity y debió ser atendida de urgencia

A días del estreno de MasterChef Celebrity ya han trascendido varios detalles. La nueva temporada del programa que conduce Wanda Nara promete muchas polémicas. Antes de que salga al aire, el concurso de cocina ya tiene algunos trascendidos que han generado revuelo. Entre la información que se filtró está el nombre de uno de los primeros eliminados y el de la primera accidentada: Eugenia Tobal.

Según información propiciada por el propio Ángel de Brito en su canal de Instagram, la actriz debió de ser trasladada al Hospital de San Isidro luego de haber sufrido un grave accidente en la previa del estreno de MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal conducirá Hogar dulce Hogar, la nueva competencia de La Flia.

¿Qué le pasó a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity?

Según reveló el periodista de espectáculos que está al frente del exitoso ciclo de noticias, LAM, Eugenia Tobal sufrió el primer accidente de MasterChef Celebrity y debió ser atendida de urgencias.

Tal como reveló De Brito, la actriz tuvo un percance en su primera participación en el certamen de cocina y se habría cortado un dedo a causa de una “mala maniobra” mientras practicaba una receta en su casa.

“Se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro”, escribió Ángel De Brito en su canal exclusivo de Instagram. Asimismo, el periodista señaló que no fue durante las grabaciones del programa, si no que “fue en su casa” y que afortunadamente el hecho no pasó a mayores. “No fue nada grave”, aclaró.

A pesar del reciente incidente en su hogar, Eugenia Tobal fue atendida de manera inmediata y el susto no pasó a mayores. La actriz, que se prepara para su debut en MasterChef Celebrity, ya ha demostrado su pasión por la cocina en redes sociales y ahora busca consagrarse ante el jurado de expertos en el famoso reality show.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara, y promete ser un éxito. Este próximo martes 14 de octubre, por el canal de las tres pelotas, se estrena el primer programa de esta nueva edición con nuevos participantes que van a dejarlo todo en la cocina y se enfrentarán a un estricto jurado.