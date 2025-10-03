¿Todo arreglado? Se filtró que quién sería uno de los primeros eliminados de Masterchef Celebrity y estalló la polémica

La nueva edición de MasterChef Celebrity llega cargada de polémica. Este formato de reality con participantes famosos será conducido por Wanda Nara y contará con la presencia de Maxi López, su ex esposo. Por lo que todas las miradas están expectantes ante las interacciones que habrá entre ellos frente a cámara.

Sin embargo, se supo que Maxi López no estará mucho tiempo en el reality. Según trascendió, el futbolista firmó su contrato con fecha de entrada y de salida. Además, tal como comenzó a circular, serán pocos los días en los que estará como participante de MasterChef Celebrity y hay un motivo muy especial.

Por qué Maxi López abandona MasterChef Celebrity

Si bien se podrá ver al ex de Wanda Nara en la cocina preparando elaboradas recetas ante el ojo atento del jurado, sucede que su contrato tiene fecha de vencimiento. Maxi López entró a Masterchef con una condición: decidir cuándo ser eliminado del certamen.

El ex marido de Wanda habría pactado con la producción su paso por el realty de antemano. “Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López”, dijo Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo y luego explicó el motivo: “A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo”.

Acerca del plazo establecido entre Maxi y la producción de Telefé también se filtró que sería muy breve. “Viene por máximo dos galas”, aclararon en La Posta del Espectáculo. Según revelaron, el exfutbolista va a dejar el programa con el argumento de que “extraña o que está el embarazo de la mujer”. Vale remarcar que Daniela Christiansson, su pareja, embarazada por segunda vez, y su hija Elle.

Por otra parte, Facundo Ventura dio un dato clave sobre la performance de su papá, Luis Ventura, quien también es uno de los convocados para esta nueva edición. “Mi viejo quedó en la gala de eliminación, tiene que volver a competir a ver si continúa o no”, dijo sin dar demasiados detalles de cómo le va con su desempeño con las ollas y sartenes.