A sus 42 años, Agustina Cherri cosechó suspiros con una minifalda de cuero y labios rojo pasión

Agustina Cherri es una de las actrices más reconocidas del ambiente artístico argentino. Tiene un carisma sin igual. Su impronta traspasa la pantalla y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público.

El look de Agustina Cherri.

No solo brilla en el set de filmación, sino también como influencer fashionista posando con las prendas tendencia de la temporada. Marca tendencia. Las prendas vanguardistas son su especialidad y no duda en combinar diferentes diseños, texturas y colores para crear conjuntos de prendas únicos.

Agustina Cherri enamoró a sus fans en microbikini

La actriz se adelantó a la primavera y lució un outfit cargado de estilo. Los likes no se hicieron esperar y coleccionó mensajes de halagos en su Instagram. En su guardarropa brillan los must de la temporada y la actriz combina a la perfección diferentes estilos. Sin lugar a dudas, brilla con cada publicación que comparte.

Agustina Cherri compartió una producción de fotos muy primaveral y tendencia. Modeló con un look black and white que cosechó los aplausos de todos.

Campera y minifalda de cuero: Agustina Cherri lució un look mega tendry y dio cátedra de estilo

La parte superior un top blanco y arriba una campera de cuero con botones y de color negro. La parte inferior, una minifalda también de cuero. El look causó sensación. La publicación captó miles de likes y la actriz dio cátedra de estilo.

Campera y minifalda de cuero: Agustina Cherri lució un look mega tendry y dio cátedra de estilo

Agustina Cherri apostó por un outfit cargado de estilo y se llevó los halagos de todos sus seguidores

La actriz tiene una actitud única. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre va por más. Las prendas trendy del momento son su especialidad.

Campera y minifalda de cuero: Agustina Cherri lució un look mega tendry y dio cátedra de estilo

Agustina Cherri cosechó aplausos con un look de alto impacto. Combinó diferentes texturas y colores, creando un outfit ultra trendy. La actriz demostró ser una reina fashionista y se llevó los mensajes de cariño de todos.