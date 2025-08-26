A sus 42 años, Agustina Cherri presumió su figura con un vestido rojo con encaje negro y se robó todas las miradas

Agustina Cherri es de esas figuras que parecen estar desde siempre en la vida de los argentinos. La vimos crecer en la tele y, con el paso del tiempo, se mantuvo vigente sin perder su esencia. Fiel a su estilo, sabe reinventarse y seguir conectando con el público. En Instagram se muestra auténtica y cercana: sin filtros ni poses impostadas, comparte desde sus proyectos hasta instantes familiares que reflejan su costado más real.

Agustina Cherri apostó por un vestido lencero en rojo y negro de encaje

En esta oportunidad, la actriz compartió algunas fotos del look que usó para asistir a un desfile de una reconocida marca. En las imágenes se la puede ver con un vestido lencero rojo con detalles de encaje negro.

“Noche de desfile”, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en acumular miles de likes y decenas de comentarios.

Agustina Cherri presumió su figura con un minivestido plateado

Agustina Cherri deslumbró tiempo atrás con su look en la exclusiva y casi secreta boda de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto, celebrada en la más estricta privacidad. Amiga cercana del cantante, la artista apostó por un impactante diseño de la reconocida firma de moda de María Gorof, con un vestido inspirado en la elegancia de los años ‘20.

Agustina Cherri encandiló con su look para el casamiento de Luciano Pereyra

El diseño en un sofisticado tono metalizado mostró el espíritu del charleston, con flecos de cristales bordados a mano que aportaron brillo en cada movimiento. El escote strapless se complementó con finos breteles adornados con un bordado geométrico, mientras que la falda de corte semi evasé fluyó con sutileza, potenciando la dinámica del look.

Para completar su outfit, Cherri eligió unas sandalias negras de Ricky Sarkany y llevó el pelo suelto con ondas naturales. Su maquillaje, a cargo de Bettina Frúmbili, destacó por un delineado en negro que realzó su mirada, mientras que el peinado estuvo en manos de Lucas Obredor. La coordinación del estilismo fue obra de Vicky Miranda, quien ya acompañó a la actriz en numerosas ocasiones.