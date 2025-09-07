A meses de ser mamá, Jimena Barón mostró su rutina de entrenamiento para recuperar su espectacular figura

Jimena Barón se ha ganado un lugar en el corazón del público. Es una de las actrices más queridas y sus fans la siguen en cada paso que da. Tiene un estilo que la hace destacar en cada proyecto nuevo que emprende.

Jimena Barón y sus dos hijos.

La actriz comparte cada momento en su Instagram. Allí muestra desde outfits hasta situaciones de la vida cotidiana que le toca vivir. Tiene millones de seguidores y los likes siempre se hacen presentes.

Barón deslumbró en Instagram con su look.

Combina a la perfección diferentes estilos. Los must de la temporada nunca se le escapan. En esta oportunidad, compartió un outfit super cómodo y sensual. De estilo deportivo. Ideal para realizar deportes.

Jimena Barón compartió videos en donde cuenta cómo es su rutina de entrenamiento tras convertirse en mamá por segunda vez. Allí la podemos observar con un outfit deportivo super must. Un top con breteles y escote y una calza mega ajustada.

Jimena Barón derritió la nieve con un look underboob y un body ultra cavado

La actriz realizó cinta y también pesas. Detalló que de a poco vuelve a su rutina de entrenamiento para equilibrar su energía y mantener un estado saludable. Sus fans le elogiaron la actitud y el alucinante look.

La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, Jimena Barón sabe a la perfección como conquistar los aplausos de sus fans. Complementó el look llevando el cabello atado y utilizó muy poco maquillaje.

Jimena Barón desató pasiones con un outfit deportivo cargado sensualidad

La actriz cautiva miradas a cada paso que da. Su estilo no conoce de límites y no duda en arriesgar con las últimas tendencias del mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes texturas y colores.

Jimena Barón mostró su rutina de entrenamiento y se llevó todos los aplausos con un outfit deportivo ultra hot. Un top con escote profundo y una calza mega ajustado se llevaron los suspiros de todos sus seguidores.