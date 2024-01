A los 48 años, Sandra Borghi conquistó en microbikini desde Pinamar.

Sandra Borghi es una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional. Si bien la comunicadora intenta mantener el perfil bajo cuando no se encuentra ante las cámaras para informar sobre las situaciones diarias que suceden en el país, de vez en cuando comparte material en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la conductora de El Trece y TN cuenta con más de 280 mil seguidores, con los que comparte sus looks y algunos detalles de su vida cotidiana en familia y a nivel profesional.

Mientras disfruta de unos días de relax en Pinamar, la conductora no dudó en compartir con sus fanáticos algunos de sus mejores looks en microbikini.

Sandra Borghi deslumbró con sus fotos en microbikini desde Pinamar Foto: Instagram

“Desconectar por completo, ese es mi plan de estas vacaciones… y lograr que mi actividad del teléfono se reduzca a una hora por día… ¿lo probaron?”, consultó la periodista a sus seguidores, a la vez que reveló que su objetivo en estas vacaciones es lograr una mayor desconexión.

Sandra Borghi deslumbró con sus fotos en microbikini desde Pinamar Foto: Instagram

“Mi actividad del teléfono en el año llega a ser de 13 hs diarias o más y la verdad que desconectar para mí significa no tocar el teléfono entre otras cosas y hacer eso que en el año la actividad no me lo permite, como cocinar, tomar mate en la playa, filosofar de la nada misma, y quedarnos hasta altas hs de la noche tomando algo o simplemente charlar con mi hija de 16 que ya es una mujercita”, agregó.

Sandra Borghi deslumbró con sus fotos en microbikini desde Pinamar Foto: Instagram

Sandra Borghi reaccionó a las críticas que le hacen en las redes

Si bien la mayoría de comentarios que recibió la periodista fueron positivos, también recibió por parte de los usuarios algunas críticas. Es por eso que la periodista no se quedó callada y publicó un contundente descargo.

“Señores detractores de lo ajeno... yo no suelo leer los mensajes negativos porque entiendo que no construyen y que solo buscan destruir o dañar. Pero como estoy de vacaciones me tomé el trabajo de leer todo”, señaló.

Sandra Borghi deslumbró con sus fotos en microbikini desde Pinamar Foto: Instagram

Y agregó: “Quiero decirles que en las últimas fotos que subí: no tengo filtro. Tengo las costillas así ‘deformes’ (como me pusieron en los comentarios) de toda la vida, adelgace o engorde… son así. No compito con mi hija de 16 porque ella es preciosa, hermosa, escultural y sobre todo una adolescente y yo soy su madre, una mujer de 48 años muy bien vividos que básicamente se cuida y le importa verse bien. Le muestro un ejemplo de mujer que se preocupa por su salud primero y su imagen después. No adelgacé de más, estoy en mi peso. Y por último, si no les gusta lo que ven tienen la opción de no verlo. No hace falta agredir o tratar de dañar al otro. Gracias y lo mejor para todos ustedes”.