Tiene 16 y se fue a Italia: así está hoy Josefina, la hija de Sandra Borghi.

Sandra Borghi es una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional. Si bien la comunicadora intenta mantener el perfil bajo cuando no se encuentra ante las cámaras para informar sobre las situaciones diarias que suceden en el país, su hija tiende a ser protagonista en sus redes sociales.

Sandra Borghi le dedicó unas tiernas palabras a su hija quien emprenderá un viaje a Italia sola por primera vez. Foto: Sandra Borghi

Recientemente, Sandra vivió una jornada muy importante ya que compartió que su hija Josefina MacDougall fruto de su relación con Euclides MacDougall, viajará sola a Italia por primera vez.

Como no podía ser de otra manera, Borghi le dedicó un tierno posteo a su hija, quien tiene 16 años y realiza este viaje junto a sus compañeros de colegio. “Así siempre mi amor… hoy subo todas las fotos iguales ABRAZADAS. Y no me importa nada más que quedarme con tu sonrisa y tu amor en el cuerpo”, manifestó Sandra.

“Con ese `gracias´ que me dijiste antes de subir y con esa alegría que te define, con esa sensibilidad que te hace distinta y disfrutar de todo como solo vos sabes. Y como mamá te enseña siempre”, continuó la comunicadora.

Allí, la periodista hizo hincapié que este fue un momento muy esperado por ambas ya que Josefina cumplirá una nueva meta en el viejo continente: “Llegó el día tan esperado. Llegó el día de volar sola”. “De irte a Italia a conocer ese país que venís estudiando desde sala de 3. Con tanto esfuerzo y sacrificio hoy me explota el corazón de ver que lo logramos”, resaltó.

“Te voy a extrañar horrores porque sos mi extensión, porque te miro y me derrito, porque sos mi debilidad, como tus hermanos”, admitió y antes de finalizar, escribió: “Porque mi vida entera está destinada a verlos crecer. Y verte crecer, es saber que no me equivoqué en cada paso que di. Verte feliz me hace sentir plena y saber que vas cumpliendo etapas me completa”.