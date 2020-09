Cate Blanchett es una de las actrices destacadas de Hollywood. La famosa actriz australiana de 51 cuenta con un estilo único y muchos diseñadores sueñan con vestirla para las grandes ocasiones. Cate es también embajadora de uno de los perfumes del diseñador Giorgio Armani. Y ahora se presentó en el Festival de Venecia, donde participa como jurado.

Y volvió a ser noticia con sus looks, que figuran entre los más aplaudidos y compartidos por sus fans. Esta vez llegó a la alfombra roja de uno de los festivales más aclamados del mundo y causó asombro por un detalle que, lejos de ser mínimo, sienta las bases sustentables de su carrera: la sustentabilidad y la conciencia social.

En el evento de día, la actriz llegó con un mono rayado y stilettos negros y para la noche, Blanchett llegó con un espectacular vestido con brillos y volados en negro y blanco del diseñador colombiano Esteban Cortázar combinados con los mismos stilettos o, por lo menos, unos similares.

Cate Blanchett, reina sustentable de la red carpet, Festival de Venecia (Instagram)

Este modela ya había sido usado por la actriz en el 2015 para la premiere de la película Carol, tal como lo publicó el blog español “Trendencias”. Y Cate reafirmó la información en un posteo de su cuenta de Instagram: “¡Es elegante de repetir. #CateBlanchett ha decidido volver a lucir algunos de sus looks más preciados en el Festival de Cine de Venecia de este año, como este Esteban Cortazar usado para la Inauguración de esta noche que se usó por primera vez para un estreno en 2015. En sus palabras, ‘¡cosas hermosas pueden salir de la sostenibilidad!'”.

Y agregó “Cate y Esteban Cortazar han donado este hermoso look a la RAD en la subasta de Venecia que beneficiará a @facinghistory y @unwomen…. El 100% de las ventas se donará a estas dos organizaciones benéficas. @facinghistory usa lecciones de historia para desafiar a los profesores y sus estudiantes a hacer frente a la intolerancia porque sabemos que la educación es un antídoto contra el odio. @unwomen es un campeón mundial de mujeres y niñas, establecido para acelerar el progreso en la satisfacción de sus necesidades en todo el mundo”.

Luego, Cate volvió a deslumbrar en la alfombra roja con un conjunto de la marca inglesa Alexander McQueen: un traje pantalón negro combinado con un espectacular top sin mangas con ruedo asimétrico de base dorada con flores bordadas en lentejuelas y pedrería en oro y rojo.

Luego de ingresar permitió que los fotógrafos pudieran apreciar con sus cámaras el trabajo artesanal de arte que el tiene el top, quitándose el saco y posando un largo tiempo para la sesión de fotos. Lució también unos altísimos zapatos en color negro.

Este conjunto ya había sido modelado por la actriz en el año 2016, durante los premios Bafta. Así que la estrella se convirtió en la reina sustentable de la red carpet de Venecia. Y lo publicó en las redes.

“Apuesta por una alfombra roja sostenible. ¡Una forma es reelaborar looks icónicos anteriores! Este top proviene de su vestido BAFTA @alexandermcqueen que usó en 2016, reelaborado para usar con pantalones para el Festival de Cine de Venecia esta noche. Gracias a Cate y #SarahBurton por donar este look a la RAD para la subasta de Venecia en beneficio de @facinghistory y @unwomen del 23 de septiembre al 2 de octubre para ofertar por este y muchos otros looks de Venecia”, escribió la actriz.