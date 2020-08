Las épocas cambian y la moda debe acompañarlas. Por eso, algunas reglas rígidas que dominaban antaño hoy pueden ser quebradas y acompañar a los nuevos diseñadores con sus tendencias y estilos de constructivos. Puede ser mucho más divertido, desprejuiciado y marcar, en lo posible, un estilo propio.

Aquí les presentamos algunos prejuicios de la moda que no tienen por qué seguir rigiendo nuestro guardarropas. Este permiso que le pedimos a las reglas de la moda está acompañado por el guiño de importantes creativos de hoy.

Reglas de la moda que no van más (Web)

1- El azul marino nunca va con negro

Nada más lejos de la realidad. Pueden ser, bien usados, símbolo de elegancia y femineidad. Phoebe Philo y las hermanas Olsen son dos ejemplos de buen uso de esta combinación. Puede ser en un suéter azul marino y jeans, acompañado de zapatos negros que se obtiene un look elegante y práctico y también en pijamas se pueden combinar perfectamente.

Reglas de la moda que no van más (Web)

2- Las carteras deben combinar con los zapatos

Esta recomendación ya no es necesaria y se quedó en la época en que los conjuntos de zapatos y carteras duraban para siempre, así combinados. En la actualidad es mucho más divertido combinar colores, texturas y hasta estilos: puede ser muy original salir con riñonera y taco aguja, ¿no? o borceguíes con una pequeña cartera de marca. Igualmente, siempre es un buen toque tener algún conjunto del mismo color, así que la opción es sentirse libre de obedecer… o no hacerlo.

Reglas de la moda que no van más (Web)

3- Los metales no se mezclan

Al contrario, hoy da un toque fresco y juvenil combinar oros con plata, incluso con distintas piedras es aún mejor. Si bien antes se decía como regla que salir con oro o plata uniformaba el conjunto, hoy se permiten combinaciones más osadas que le dan a la joyería un atractivo mucho más insinuante en el look general.

Reglas de la moda que no van más (Web)

4- Para los looks de fiesta se usan solamente tacos altos.

Contra lo que se pensaba antes, un zapato elegante puede también ser una chatita. Hoy las zapaterías ofrecen opciones muy lujosas tanto con tacos altos como bajos o sin taco. Es preferible salir cómoda y disfrutar de una noche agradable que sufrir por un zapato poco funcional. Así que hay que sentirse libre para elegir la opción que más nos siente y beneficie la salida.

Reglas de la moda que no van más (Web)

5- Según tu talle es la ropa que tienes que elegir

Por suerte esta odiosa regla ya no va más. Cada mujer encontrará el look que mejor se adapte a ella, y se sentirá así como la mejor vestida. Todas las posibilidades están ahí para descubrirlas y nadie se debe sentir atado a viejos preceptos. Las más jóvenes ya están experimentando esos cambios y logran looks más que logrados, más allá de la etiqueta o el talle. Solo se trata de animarse.

Reglas de la moda que no van más (Web)

6- Los géneros estampados no se mezclan

Eso no es lo que opinan los diseñadores como Richard Quinn y Matty Bovan que despliegan en sus colecciones todo el glamour de diferentes combinaciones de estampados, logrando modelos muy interesantes. Por qué no probar esta nueva tendencia.

Reglas de la moda que no van más (Web)

7- Solo puedes usar ropa asignada a tu género

Si bien todos los cambios actuales son vertiginosos, se vende ropa para hombres y para mujeres. Pero quien lo desee puede innovar con prendas más divertidas, saltando esta regla y combinando prendas más allá de toda norma, así que está abierta esta posibilidad y muchos diseñadores las están tomando como propia.

“Con información de: revista Vogue”