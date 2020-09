La pandemia y el encierro han estimulado la creatividad de muchos. Tal es el caso de Uy! Albert, un coreógrafo y bailarín español que tiene más de 1.8 millones de seguidores en Tik Tok. Esta vez el madrileño compartió un desopilante video en el que cuenta en off su supuesta rutina diaria mientras muestra las reacciones de su padre ante el inverosímil relato y acompaña con el siguiente mensaje: “JAJAJAJAJA😂 Pobreee.. estaba flipando con tantas mentiras! Si le dais a LIKE subo su reacción al terminar (buenísima) #parati #viral #fyp #xyzbca”.

En el video se escucha la voz de Uy! Albert relatando: “¡Buenos días! Voy a explicaros mi rutina de cada día. Suelo despertarme a las 8 de la mañana, dependiendo del día. Luego tomo un desayuno que me prepara mi madre: solo frutas. Suelo hacer gimnasia por la mañana y por la tarde. Por la mañana suelo salir a correr o bicicleta dependiendo…y por la tarde gimnasio aquí, en el salón. Como estoy aquí en Valencia saco al perro como cuatro veces al día aproximadamente o cinco, dependiendo del día. Mi padre me insiste en que lo saque cinco entonces aprovecho que lo saco para pasear bastante. Estudio también por las mañanas un poco. Me acuesto súper pronto porque dicen que es bueno para madrugar al día siguiente”.

Mientras se escucha el relato, se ve a su padre reaccionando. Para ser más gracioso, Uy! Albert suma subtítulos de sus expresiones como “Shock”, “Flipando”, emojis de carcajadas, y aclaraciones como que su padre es el que saca a pasear a su perro.

En el segundo video, Uy Albert! muestra la discusión con su padre, quien lo acusa de decir mentiras en una desopilante conversación.

Uy! Albert (Instagram)