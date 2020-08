Si alguien merece un premio por jugar a las escondidas, seguro es este pequeño perrito. No hay forma de ver el video y no sentir alguna emoción por el can que, sin duda, sabe esconderse de su humano.

El usuario que compartió el video se llama Eliot Dussan. Y aunque el video solo dura segundos, las imágenes del escondite del perro se han hecho virales. Algunos le comentan en la publicación “¿Cómo logró enseñarle a esconderse?” y aunque la respuesta sigue siendo un misterio, la realidad es muchos animales aprenden a jugar o a realizar actividades con observar.

El animal se esconde debajo de un sofá y trato de permanecer oculto de todas las maneras posibles. “Escucho tus pasitos”, dice la persona en el video, mientras el can espera que el humano se aleje para salir corriendo.

Seguro que este cachorro ya es todo un experto en el arte de las escondidas. Y quién sabe, tal vez aprendió uno que otro truco durante la cuarentena, disfrutando de la compañía de su familia en casa.