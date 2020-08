Debido a las condiciones que está afrontando la sociedad, de estrés, incertidumbre, miedo, temor, y hasta de irregularidades en el mismo hogar, teniendo en cuenta la llegada del coronavirus, las rutinas pasaron a ser completamente distintas. Ante esto, muchas personas han manifestado que descuidaron las horas de sueño, y otras que ya no pueden dormir como antes por una cuestión de estrés.

Expertos en medicina del sueño, han asegurado que las primeras 3 a 4 horas de sueño son las más importantes porque es cuando se produce la hormona del crecimiento responsable de la regeneración celular.

El especialista Matthew Edlund, el autor del libro The Power of Rest: Why Sleep Is Not Suough le explicó a Vogue 11 consejos a tener en cuenta a la hora de conciliar el sueño para poder descansar como todos merecen.

1- La habitación debe estar destinada a dormir.El ambiente debe estar ventilado y el colchón debe cambiarse con frecuencia.

2- Dormirás mejor sincronizando tu reloj biológico con tus patrones naturales de sueño. Intentá dormir y despertarte a la misma hora todos los días durante siete u ocho horas por noche.

3- Tomar un té de hierbas ayudará a relajarte. La manzanilla, el extracto de raíz de valeriana con propiedades relajantes, el tilo y la menta son excelentes opciones.

4- Otra de las opciones para relajar aun más al cuerpo, es darse una ducha antes de acostarse.

5- La lectura es una actividad relajante y estimulante. De hecho, puede crear ondas alfa en el cerebro, que tienen frecuencias que pueden provocar sentimientos de relajación.

6- Dormir siesta después de comer ayuda a dormir mucho mejor durante la noche. “Nos ayuda a relajarnos y estar más alertas durante el día y, como resultado, sentirse menos ansioso por la noche”.

7- Evitar tomar un café por la tarde o por la noche.

8- Dedicar el tiempo durante la mañana para ejercitarse. Esto provocará aliviar el estrés y relajará los músculos a la hora de descansar.

9-La melatonina es la hormona producida por el cerebro que controla los ciclos de sueño-vigilia. Incluir alimentos en la dieta que lo contengan. Se puede encontrar en frutas, granos, pescado, carne y verduras.

10- Incorporar como hábito de vida, el yoga. Esta actividad consiste en mirar “hacia adentro” con posturas (asanas) y en nuestra conciencia al respirar. Algunos ejercicios pueden ser simples, pero crearán estados profundos de relajación, calmarán su sistema nervioso y aliviarán el estrés.