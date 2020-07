Normalmente la idea que se tiene sobre una novia o de una boda se asocia rápidamente con un enorme vestido blanco, lleno de encajes y de pliegues. Pero ese look no es el sueño de muchas mujeres, quienes tienen un estilo muy diferente y prefieren algo más sencillo – pero no por eso menos lindo o de en sueño-.

Ese es el caso de Emily Gardner, una editora de modas inglesa, que decidió apostar por su personalidad, por marcar un antes y un después. Esta hermosa novia lució el día de su boda por lo civil un conjunto de blazer blanco junto a unas bermudas de jean color celeste.

Vestido de novia poco convencional usado por la editora de moda inglesa Emily Gardner. (Instagram/@emilyrsneyd)

Por si eso no fuera suficiente, en lugar de usar el típico ramo de novia, llevó una cesta de flores. Además, su look lució de accesorios una pulsera de cadena de oro y gafas negras.

Al poco tiempo, Emily se casó por la iglesia y al igual que su boda civil, su look le hizo honor a su estilo. Apostó por un vestido blanco, midi y con algunos bordados. Ambos trajes se han hecho tendencia en distintas redes y han sido consultados como modelos de inspiración para novias que buscan algo poco convencional para ese gran día.

El diseño que lució para la ceremonia en la iglesia. (Instagram/@emilyrsneyd)