Las relaciones “serias”, como se las ha llamado más de una vez, no son para todo el mundo. En tiempos de aplicaciones de citas, relaciones abiertas y otras formas de vincularse, muchas personas encuentran dificultades a la hora de comprometerse con una pareja.

Según los astros, hay tres signos del zodíaco para los que el compromiso es una decisión mucho más difícil.

Aries

Para Aries, la mejor parte de las relaciones es la emoción de la conquista. Se trata de un signo de fuego, por lo que la emoción de la pasión y el descubrimiento es bastante obvio. Sin embargo, se enganchan tanto con el inicio de una relación que muchas veces acaban enredados en situaciones amorosas de las que ya no saben cómo salir. Este signo es conocido por relaciones fugaces, que terminan tan rápido como empezaron.

Géminis

Géminis se siente rápidamente atraído pero si la persona no les ofrece aventuras y algo diferente a lo que están acostumbrados suelen moverse a otra cosa. No les gusta invertir tiempo en sus relaciones, por lo que normalmente estas no llegan al nivel en el que se necesita intimidad y compromiso. Sentarán cabeza hasta que ellos decidan hacerlo y con una persona que los cautive en todos los niveles.

Sagitario

A Sagitario le encantan las relaciones de corto plazo. Además, son a los que más les cuesta trabajo sentar cabeza. Si la persona que les gusta intenta quitarles un poco de libertad saldrán despavoridos. Necesitan una dosis diaria de crecimiento personal y experiencias frescas y nuevas.