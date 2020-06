Según las estadísticas, pese al aislamiento obligatorio y los gimnasios cerrados, se está practicando más deporte que antes del confinamiento. De acuerdo a la empresa deportiva MAMIfit, en lo que va de la cuarentena se multiplicó la cantidad de personas que realiza actividad física, con una fiebre fitness inhouse.

Sin embargo, el aumento de ejercicio físico no significa sí o sí que se haya logrado estar en forma. Muchas de las creencias sobre la relación del deporte y la pérdida de peso, dos conceptos que no siempre van de la mano, son falsas, así como también los aparatos que se deben usar y la dieta que se debe seguir.

6 mitos sobre el ejercicio físico

Hacer deporte y cuidarse está de moda, pero hay que tener cuidado porque muchas teorías que se dan por ciertas son erróneas. ¿Sudar mucho ayuda a quemar más calorías?, ¿entrenar en ayunas es más efectivo?, ¿las sentadillas es el único métido efectivo para tener los glúteos tonificados?, ¿se puede conseguir un vientre plano sin hacer abdominales? ¡A tomar nota y desterrar falsos mitos!

1. Agotarse es sinónimo de obtener mejores resultados. Normalmente, se piensa que el nivel de cansancio después de hacer ejercicio es directamente proporcional a la eficacia, pero no es cierto. Sufrir molestias al día siguiente del entrenamiento no es sinónimo de que se haya realizado el esfuerzo correcto. La filosofía del ‘no pain, no gain’ (sin dolor, no se gana) es la causa de que muchos abandonen las rutinas de ejercicio por no estar acordes a sus exigencias. La clave está en ser consciente de que el organismo no siempre puede soportar la misma intensidad ni tiene la misma motivación, sino que dependiendo del día, se rendirá de una manera o de otra, y eso no significa que el trabajo está mejor o peor hecho.

2. Entrenar en ayunas es la mejor forma de adelgazar. Es uno de los más comunes, pero también uno de los más falsos. Entrenar sin ingerir ningún alimento quemará grasa, ya que el glucógeno almacenado se consumió durante la noche, pero también se consumirá masa muscular y, de esta manera, afectará el rendimiento en ejercicios de fuerza y los logros obtenidos hasta el momento. Si se hace deporte por la mañana, lo mejor es tomar un desayuno ligero antes del esfuerzo físico y otro rico en proteínas una vez acabado el entrenamiento. Comer un pequeño snack 30-60 minutos antes, proporciona la energía para entrenar de manera cómoda, agradable y eficaz, consumiendo más calorías y obteniendo mejores resultados.

3. Hacer abdominales todos los días es la única manera de conseguir un vientre plano. Durante muchos años se pensó que para conseguir un abdomen plano la única técnica válida era hacer series interminables de tronco, pero esta teoría ha dejado de ser universal. El secreto está en la alimentación, siendo esto lo que realmente te puede ayudar a lograr una panza plana. Eliminar las comidas que generan hinchzadón es la recomendación. Las harinas refinadas, como el pan blanco, las galletas saladas, las papas fritas y las bebidas edulcorantes aumentan la inflamación. Otro de los aspectos a tener en cuenta son los ácidos saturados, presentes en alimentos como la palta, el aceite de oliva, los frutos secos o los pescados azules son indispensables para conseguir un vientre plano, aunque siempre en porciones adecuadas.

4. Solo se consigue una buena figura corporal en el gimnasio. Gracias a la tecnología, las posibilidades para realizar ejercicio físico son infinitas. Debido al confinamiento, se debe hacer ejercicio en casa. Esto demostró que los entrenamientos isométricos (ejercicios corporales que implican una tensión muscular, pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos) y el yoga pueden ser igual de efectivos. Y con la habilitación para salir a correr o a andar en bicicleta se suman alternativas igual de válidas y prácticas.

5. Las sentadillas son el único ejercicio que fortalece los glúteos. Si bien es uno de los mejores ejercicios para obtener bonitos glúteos, no es el único. La experta en fitness y youtuber Bailey Brown creó una rutina de ejercicio de cinco minutos, en la que no hay espacio para las sentadillas. Consiste en hacer ejercicios express como levantamiento de la parte interna del músculo, delantero y círculos en el aire.

6. Sudar mucho ayuda a quemar calorías. Aunque una de las frases más famosas del mundo fitness es “la suerte es proporcional al sudor: cuanto más transpirás, más suerte tenés” no es un hecho certero. Sudar mucho no significa que se elimina un mayor número de calorías, como tampoco es recomendable ponerse más capas de ropa para sentir calor y, de esa forma, sudar más. Hay personas que utilizan fajas o prendas gruesas para entrenar sin pensar que estos métodos solo logran eliminar agua y sales, por lo que el cuerpo puede llegar a deshidratarse. Algo parecido ocurre con los saunas, que no ayudan a librarse de la grasa indeseada.