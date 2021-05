Como ya todos saben, no todas las personas son iguales y no todas reaccionan de la misma manera ante alguna circunstancia: Hay quienes actúan de manera más pacífica, y otras no tanto. Incluso, por cualquier problema o situación que se vive, también existen personas que se toman tan a pecho las cosas que comienzan a exagerar. Mirá de qué signo son esas personas que manifiestan de mayor manera las cosas.

//Mirá también: Cuál es tu debilidad según tu signo del zodiaco

Tauro

A los nacidos bajo este signo, no le gustan las sorpresas. Cualquier cambio los descoloca y los pone de mal humor, pero también hace que reaccionen de manera absolutamente exagerada. Si algo nuevo no le gusta a un Tauro, todos se enterarán muy rápido.

Sagitario

Las personas de sagitario aman viajar y adquirir nuevas experiencias. No obstante, cuando cuentan sus anécdotas, exageran hasta el límite, tanto que muchas veces lo que dicen termina pareciendo una mentira. Hay que saber que simplemente están emocionados, no es que quieran engañar.

¿Desconfiarías de un relato de Sagitario? (Foto: Ilustrativa/Web)

//Mirá también: Los hombres nacidos bajo alguno de estos cinco signos del zodiaco son los más fieles

Capricornio

Las personas de este signo son tan solidarios que cuando la otra persona necesita algo, ellos exageran hasta en lo que necesitan. Es como si se pusieran un reflector sobre ellos mismos para acaparar la atención de cualquiera que tienen al lado.

Leo

Este es el último signo que se destaca por exagerar las situaciones. Los Leo saben que tienen muchas cualidades buenas, pero les preocupa que los demás no lo sepan. Exageran tanto en su amor propio que siempre quedan como poco humildes o directamente engreídos, pero quienes los conocen bien saben que son personas confiables y sinceras.