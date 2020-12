Durante el aislamiento preventivo y obligatorio, las personas se encuentran más activas en las redes sociales. La verdad es que la mayoría se encontró compartiendo memes, fotos, tutoriales y hasta graciosos videos de TikTok, que resultó ser la plataforma revelación en el 2020, ganando millones de adeptos y formando influencers con decenas de millones de seguidores.

Es en esa misma red social donde se popularizó uno de los audios más famosos del año y que quizás ya escuchaste más de una vez: “Que linda te ves trapeando, Esperancita.” Así comienza diciendo la voz que hace referencia a una supuesta malvada mujer que se burla de la persona que la ayuda con las labores domésticas de la casa.

El video se ha replicado cientos de veces hasta convertirlo en tendencia no solo en TikTok sino en todas las plataformas. Y aunque muchos usuarios han aportado o modificado algunas cosas para darle su toque personal, hay algo que nunca cambia: la frase.

Lo curiosos es que muchos de los que imitan el video han asegurado que viene de una novela de Mexico o hasta de Colombia, pero no pueden estar más equivocados. El diálogo lo creó un usuario de Twitter y no es actual, la primera grabación data de hace -más o menos- un año atrás.

"Este es el video original de Esperancita, casi no lo encuentro. Fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo", escribió el tuitero en su cuenta oficial y hasta el momento tiene miles de réplicas.

Aunque no tiene el origen que muchas personas creen, el audio ha sacado la creatividad y el buen humor de todos los usuarios que comparten sus creaciones. Por eso, aquí te dejamos algunos de los más divertidos: