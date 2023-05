Walter Montoya: la incógnita de Miguel Ángel Russo para el partido entre Rosario Central y Vélez

El lunes 15 de mayo Rosario Central visitará a Vélez por la fecha 16 de la Liga Profesional con el objetivo de sumar puestos en la tabla. Pero para Russo la cosa viene complicada, debido a que Walter Montoya no mostró la recuperación esperada a su lesión y podría ser una baja para el encuentro en el estadio José Amalfitani.

El “Chaqueño” sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el partido entre Central y Talleres. Pese a que lo intentó, tuvo que salir del campo de juego antes de que termine el partido y jugó contra Platense, pero terminó con mucho dolor.

El panorama no es esperanzador para Montoya. Con una lesión tan importante, es probable que Russo decida no arriesgarlo y apostar por su recuperación completa. Sin embargo, esto genera una incógnita en el equipo para enfrentar a Vélez, ya que el DT canalla también tendrá que pensar un reemplazo para el pibe Alejo Véliz, que luego del partido contra “El Calamar” partió a entrenarse con la Selección Sub 20 de Mascherano. En esta misma línea también estará fuera Gino Infantino.

Sumado a esto, Russo tampoco contará con Kevin Ortiz, ya que llegó al límite de amarillas. Con este panorama, es probable que los lugares de Ortiz y Montoya sean Francis Mac Allister y Agustín Toledo. Sin embargo, el entrenador suele no revelar la formación final hasta bien entrada la fecha de juego.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA ROSARIO CENTRAL?