¿Vuelve el Fideo? Ángel Di María confesó que todavía sueña con la Selección Argentina

Este lunes se produjo el esperado estreno de la nueva edición de Juego Chino por la pantalla de Telefe, y el inicio de temporada no pudo ser más fuerte. El programa, conducido por Guillermo “Pelado” López, tuvo como protagonista central al astro rosarino Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, quienes se prestaron para una charla profunda y divertida que rápidamente se volvió tendencia.

El conductor no escatímó en elogios para el ex Central y calificó este encuentro como un verdadero hito en su trayectoria profesional, destacando la generosidad del futbolista para abrir las puertas de su intimidad.

La química entre el periodista y el ídolo quedó evidenciada desde el primer minuto, superando todas las expectativas previas al lanzamiento. Durante el envío, el astro rosarino dejó varias frases para el recuerdo, moviéndose con naturalidad entre las bromas típicas del formato y las confesiones más sentimentales sobre su carrera y su historia de amor con Jorgelina.

Para la audiencia local, fue una oportunidad única de ver a un Di María auténtico, que se permitió reírse de sí mismo y, al mismo tiempo, conmover a todos al reconocer que el sueño de la Selección Argentina sigue más vivo que nunca en sus pensamientos.

Ángel Di María admite que a veces piensa en volver a la Selección

Durante el mano a mano, el “Pelado” López intentó profundizar en el sentimiento del jugador al verlo brillar en Europa y le consultó si, al sentirse en plenitud física y técnica, no se le cruzaba por la cabeza la idea de regresar. Ante la pregunta de si al verse “nuevo” y rindiendo al máximo no sentía ganas de volver, Ángel Di María fue tajante pero a la vez nostálgico.

El rosarino admitió con sinceridad que “a veces piensa que sí”, reconociendo que el deseo interno está presente, pero inmediatamente aclaró que, en su análisis racional, sabe que su ciclo en la Selección Argentina tiene un “no rotundo” como respuesta final.