¿Quién manda en casa? El desopilante cruce entre Di María y Jorgelina Cardoso que dejó mudo al Pelado López

El clima previo al estreno de una nueva edición de Juego Chino por la pantalla de Telefe ha superado todas las expectativas. El programa, conducido por Guillermo “Pelado” López, tendrá como protagonista central a Ángel Di María, y la química entre ambos quedó evidenciada mucho antes de que la entrevista salga al aire. Este encuentro no es uno más para el conductor, quien no dudó en calificar la experiencia como un hito en su trayectoria profesional.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

A través de sus redes sociales, el Pelado López compartió su entusiasmo con sus seguidores, afirmando que la nota con el crack surgido en Rosario Central “es muy especial y de las más lindas de su carrera”. La respuesta del campeón del mundo no se hizo esperar: con un sencillo pero significativo emoji de manos formando un corazón, Di María validó la buena sintonía que se vivió durante la grabación, desatando una ola de comentarios y “likes” en cuestión de minutos.

La repercusión fue inmediata, especialmente en Rosario, donde cada aparición del “Fideo” se vive con una intensidad única. Los seguidores del jugador destacaron la calidez que siempre muestra en sus vínculos, algo que parece haber traspasado la pantalla en este nuevo formato de juegos y entrevistas. La expectativa por ver este “ida y vuelta” ha crecido exponencialmente tras los adelantos compartidos redes sociales.

En los breves clips de promoción, se puede ver a un Di María relajado, participando del clásico desafío del “juego chino” (el lanzamiento de pelotas de tenis a un balde), un contexto que permite ver al ídolo fuera de las canchas y en una faceta mucho más lúdica y cercana. Esta complicidad entre entrevistador y entrevistado promete una charla que mezclará anécdotas de su carrera con momentos de humor y reflexión personal.

¿Quién manda en casa?

En uno de los adelantos más virales del programa, el Pelado López puso a la pareja contra las cuerdas con una pregunta tan clásica como picante: “¿Quién manda en casa?”. Lejos de esquivar el tema, la respuesta de Jorgelina desató las carcajadas de todos en el piso.

La cita para todos los santafesinos y fanáticos del fútbol es este lunes a las 21:15 por Telefe. Será la oportunidad de ver al gran referente de nuestra provincia en una entrevista que, según sus propios protagonistas, ya se perfila como imperdible por la autenticidad y el cariño que fluyó durante todo el encuentro.