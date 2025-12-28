El destino paradisíaco que eligieron Ángel Di María y su familia para sus vacaciones

Mientras el mundo del fútbol sigue de cerca cada uno de sus movimientos, Ángel Di María decidió alejarse del ruido mediático para refugiarse en el calor de su familia. El ídolo de la Selección Argentina y referente máximo del deporte rosarino se encuentra disfrutando de un merecido descanso en un destino paradisíaco.

La foto que compartió Jorgelina Cardoso

Aunque el futbolista suele mantener un perfil bajo respecto a su intimidad, las redes sociales permitieron a los fanáticos espiar un poco de su merecido relax tras una temporada de altísima exigencia física y mental.

La encargada de mostrar el lado B de estas vacaciones fue su esposa, Jorgelina Cardoso. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió una serie de imágenes de las vacaciones. En las capturas se puede ver a la pareja junto a sus hijas, Mia y Pía, disfrutando de playas de arena blanca y un mar de ensueño. La familia se mostró junto a una familia amiga.

El refugio elegido por los Di María lejos de las canchas

Más allá del paisaje deslumbrante, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la alegría familiar. Sin duda una de las cuestiones más característica de los Di María es la sencillez, la simpatía y armonía. Este parate resulta vital para el jugador, quien aprovecha cada minuto de sol y descanso para recargar energías antes de retomar sus compromisos profesionales.

La foto que compartió Jorgelina Cardoso. Familia y amigos.

El descanso marca la previa de un año que promete ser igual de desafisante para el astro zurdo. Con las baterías renovadas y el apoyo de su círculo íntimo, Di María se prepara para lo que vendrá, sabiendo que ya ha conquistado todo lo que un futbolista puede soñar. Por ahora, las únicas preocupaciones del crack son disfrutar de un buen atardecer y aprovechar el silencio de la playa antes de que el rugido de los estadios vuelva a ser parte de su rutina diaria.