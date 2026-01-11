Violento crimen en Rosario: asesinaron a balazos a una mujer y detuvieron a un joven de 19 años

La ciudad de Rosario registró este domingo un nuevo episodio de violencia extrema en el Distrito Oeste. Una mujer fue asesinada a balazos en un ataque ocurrido en plena vía pública, específicamente en el sector de las calles 27 de Febrero y Brasil. La víctima falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de proyectil, lo que motivó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y el arribo de personal médico que solo pudo constatar el deceso.

Las inmediaciones del crimen.

A partir de los datos recolectados en los primeros minutos tras el hecho, el Comando Radioeléctrico inició un operativo de búsqueda en las cuadras aledañas. Según fuentes oficiales, los efectivos divisaron a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas por testigos. Tras un intento de fuga por parte del sospechoso, la policía logró interceptarlo y detenerlo a las pocas cuadras de donde se produjo el sangriento episodio.

La investigación y el sospechoso detenido

El detenido es un joven de 19 años, quien fue trasladado a la unidad correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios Dolosos. Durante el procedimiento de captura, las autoridades trabajaron para resguardar la escena del crimen y recolectar testimonios que permitan determinar el grado de participación del arrestado en el hecho. Hasta el momento, es el único sospechoso vinculado directamente con el asesinato de la mujer.

Operativo cerrojo

Cerca de las 17.30, en Campbell al 1800, los agentes observaron a un joven que intentaba cubrir una motocicleta en el patio de ingreso de una vivienda. Al intentar identificarlo, el sospechoso emprendió la fuga, pero fue reducido y aprehendido a los pocos metros.

El detenido fue identificado como Jeremías Uriel C. En el procedimiento se secuestró una motocicleta Benelli TRK 502 negra, considerada de alta cilindrada, y un arma de fuego calibre 9 mm, que será sometida a peritajes balísticos.