Conmoción en Fray Luis Beltrán: quién era Jona, el peluquero asesinado a balazos en México

Todo Santa Fe se encuentra sumido en un profundo dolor tras conocerse la trágica noticia del asesinato de Jonatan Minucci, un peluquero asesinado a tiros en un bar de Tulum (México). “Jona” era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán, ubicada a 17 kilómetros al norte de Rosario.

Minucci se había instalado en el país azteca hace un tiempo con el objetivo de ejercer su oficio y prosperar económicamente. Sin embargo, su sueño fue truncado de manera violenta en un episodio que ha dejado consternados a sus familiares y amigos.

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años y había viajado a México en noviembre pasado para trabajar por unos meses.

Según los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa, hiriendo mortalmente al joven santafesino. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, Jonathan falleció en el lugar, transformándose en una nueva víctima de la inseguridad.

Lo que hace aún más desgarradora la historia es el presente personal que atravesaba la víctima. Jonathan estaba en pareja y, según relataron sus allegados en redes sociales, se encontraba a la espera de su primer hijo. Planeaba volver a la Argentina en febrero.

El joven había nacido el 2 de octubre de 1988. Desde hacía varios años compartía su vida con Lucina, de 32 años, quien actualmente atraviesa un embarazo. La noticia de la llegada de su hijo la recibieron cuando él ya se encontraba en territorio mexicano.