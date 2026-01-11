Asesinaron a un adolescente de 16 años en un tiroteo entre bandas en Mar del Plata

Un adolescente de 16 años fue asesinado en medio de un enfrentamiento entre supuestas bandas en el barrio Nueva Golf de la localidad balnearia de Mar del Plata. El joven recibió un disparo en la cabeza cuando andaba en una moto.

Según reveló el diario marplatense La Capital, el joven fue identificado como Sergio Emir Eneas Otero, quien circulaba en moto cuando recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital doctor Arturo Oñativia, en la esquina de José Hernández y Magallanes.

Un adolescente murió en un tiroteo en Mar del Plata

Cuando el adolescente circulaba en moto fue sorprendido por varias personas que también iban en moto, y otro que iba en un Fiat Palio rojo, quien es supuesto principal sospechoso. En el tiroteo hubo al menos 20 disparos.

En medio del enfrentamiento, el auto rojo perdió el control y volcó, pero el tiroteo continuó. Según los investigadores, los proyectiles impactaron en el techo del vehículo, por lo que los disparos siguieron a pesar de que el vehículo estaba dado vuelta.

Un adolescente murió en un tiroteo en Mar del Plata

En uno de esos disparos, el adolescente de 16 años recibió un tiro en la nuca lo que provocó que cayera al piso. Tras llegar al centro de salud, se informó su fallecimiento.

El principal sospechoso es de apellido Olivares, quien habría salido de la cárcel de Batán en agosto pasado. Al momento de ser detenido, el acusado tenía una herida de arma de fuego en el brazo.

La madre del detenido, quien es la propietaria del auto rojo, confesó que había prestado el vehículo a su hijo.

Este hecho, se suma a la serie de hechos violentos y homicidios que vienen sucediendo en lo que va del año en la ciudad balnearia.