Le dieron el alta a Angelina, la nena herida por una bala perdida en Navidad

Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida en Morón, recibió el alta este viernes, tras 15 días internada en estado delicado. La niña estaba hospitalizada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, desde la madrugada del 25 de diciembre.

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, en la localidad de Villa Sarmiento, tras el brindis de Navidad. La mejor y su familia habían salido a la vereda a mirar los fuegos artificiales cuando inesperadamente se cayó al piso: una bala perdida la había alcanzado en la cabeza.

De inmediato su familia la llevó al Hospital San Juan de Dios, desde donde la derivaron a la Trinidad dada la complejidad del cuadro. La nena quedó internada allí en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.

“Ella estaba mirando al cielo y se cayó desplomada. La llevamos al hospital rápido”, relató oportunamente el tío de la nena. “Decía ‘me quemó’. Le pegó de costado", sumó. También dijo que habló y caminó unos minutos, pero luego perdió el conocimiento.

Además de Angelina, había una decena de nenes en ese momento en la vereda. El tío de la chica afirmó que enseguida se imaginaron que había sido una bala perdida.

Cómo se encuentra Angelina

Angelina sufrió el impacto de un proyectil que quedó alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida.

Si bien fue dada de alta y se considera un milagro que esté viva, le queda por delante un tratamiento largo y un seguimiento ambulatorio para monitorear su evolución en los próximos días.

La investigación

Dar con el tirador en un caso así no es tarea fácil. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la Fiscalía N°3 de Morón. Tras los hechos, se realizaron pericias balísticas para reconstruir el recorrido del disparo y determinar su origen.

Hasta ahora no hay sospechosos identificados, pero sí se determinó que hubo varios tiradores que usaron diferentes armas.