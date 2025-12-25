Así fue la reacción de la nena de 12 años que recibió la bala perdida en el festejo de Navidad: “Me quema”

Una nena de 12 años festejaba la Navidad con su familia en Villa Sarmiento, en el partido de Morón, cuando recibió una bala perdida en la nuca. La menor está internada y lucha por su vida en el Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía.

Según revelaron, el hecho ocurrió en pleno festejo familiar cerca de las dos de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Castelli al 1500. La nena de nombre Angelina recibió la bala mientras estaba con sus familiares festejando.

De urgencia, fue trasladada por su padre al Hospital San Juan de Dios, pero por la gravedad de su estado, la llevaron a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía a las seis de la mañana del 25.

Según reveló TN, la nena estaba en el patio junto a sus familiares para ver fuegos artificiales. Fue allí que una bala perdida impactó en su nuca.

En ese momento, Angelina llegó a decirle a su familia pocas palabras antes de desvanecerse. “Me quema, me quema la cabeza”, habría dicho la menor tras el impacto que recibió en la nuca.

Qué dice el parte médico de la nena que recibió la bala perdida

La clínica difundió el parte médico sobre el estado de la menor que es crítico. El comunicado informó que recibió la bala en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, en la zona de la nuca.

Según contaron, la menor se desvaneció al instante y comenzó a sangrar. Su padre gritó desesperado y la llevó de urgencia. Hasta el momento, se sabe que la bala aún continúa en el cráneo de la nena, ya que no hay orificio de salida y esto complica su cuadro médico.

La investigación está en manos de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Curtade de la UFI N°3 de Morón.