Violencia en el barrio República de la Sexta de Rosario: le dispararon en la cabeza y pelea por su vida

La madrugada de este domingo sumó un nuevo capítulo de violencia en el barrio República de la Sexta. Minutos antes de las 3 de la mañana, una ráfaga de disparos rompió el silencio en la zona de Cerrito y Esmeralda, donde un hombre de 29 años fue el blanco de un ataque directo mientras permanecía en el interior de un vehículo.

La intersección de Cerrito y Esmeralda.

Tras los insistentes llamados de los vecinos al 911, efectivos de la Brigada de Orden Urbano arribaron al lugar y se toparon con una escena crítica. La víctima, identificada como Alexis Emanuel G., fue hallada dentro de un Chevrolet Prisma gris con un impacto de bala en el cráneo. A pesar de la severidad de la lesión, el joven se encontraba consciente al momento de la llegada de las patrullas, lo que permitió agilizar su asistencia inicial.

De inmediato, una unidad del Sies lo trasladó de urgencia hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue intervenido y permanece internado en terapia intensiva.

La escena del crimen

En la escena del crimen, los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) recolectaron cinco vainas servidas y un fragmento de plomo, evidencias que confirman la ferocidad de la agresión. Un dato que capturó la atención de los investigadores fue el hallazgo de 30.500 pesos en efectivo dentro del automóvil. Por estas horas, una de las líneas más fuertes que sigue la justicia es si Alexis Emanuel G. cumplía funciones como chofer de alguna aplicación de traslados y si el móvil fue un intento de robo.

El vehículo fue secuestrado por orden del Ministerio Público de la Acusación para ser sometido a peritajes exhaustivos que permitan identificar rastros de los atacantes. Hasta el momento, no se ha podido precisar si los agresores se movilizaban en otro rodado o si abordaron a la víctima a pie.

Policía

La fiscal Laura Ricardo quedó a cargo de la investigación, coordinando las tareas para reconstruir los minutos previos a la balacera. La recolección de testimonios entre los vecinos resulta fundamental, ya que el hermetismo en torno a la mecánica del ataque es casi total.

Con el correr de las horas, se espera un nuevo parte médico desde el Heca para conocer la evolución del joven herido, cuyo estado es de pronóstico reservado.