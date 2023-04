Vigilia por Malvinas en Rosario: la ciudad honra a sus ex combatientes a 41 años de la guerra

El 2 de abril se cumplirán 41 años de la guerra de Malvinas y este sábado a las 17 horas comenzará una vigilia en el Monumento a la Bandera para homenajear a los ex combatientes y caídos en cumplimiento de su deber. La actividad es organizada por la Municipalidad de Rosario, el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y Generación Malvinas.

La convocatoria tendrá lugar en el parque frente al Monumento, en proximidades del Cenotafio de Malvinas. Habrá carpas interactivas donde se brindará información sobre la gesta de Malvinas y otras temáticas de interés social. Además se presentarán artistas locales que interpretarán canciones del repertorio popular.

“Cada vigilia es más difícil porque hay compañeros que no están y los que sí necesitan de nuestra ayuda. Esta es una fecha muy importante para nosotros porque es una forma de honrar y homenajear, un acto de memoria para toda la comunidad”, dijo un miembro del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario.

¿por qué la vigilia?

La iniciativa comenzó en 2020 con el objetivo de expandir el significado que tiene Malvinas para la comunidad. Entre los motivos para organizar año a año la vigilia, Ever Arnoldo, referente de Generación Malvinas sostuvo: “La vigilia ha puesto en relevancia un espacio que era íntimo, de la familia, que se vivió en principio en el centro de ex Combatientes, en muchos hogares, casas, como un momento difícil, de emociones encontradas, y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un encuentro con el resto de la sociedad”.

Además de las carpas y actividades interactivas, el encuentro contará con la participación de artistas locales como Monchito Merlo, La Vanidosa, Amapola, Girda y los del Alba, Huahui Basualdo, Mariela Carabajal, Luciano Jazmín, Daniela Lesté, Vicky Alancay, Compañía de danzas Conectando Mundos, Los Vándalos, Oasis, Escape Libre y Ballet Lizi Bellini, entre otros.