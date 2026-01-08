Valeria Mazza presentó su marca en Uruguay: “Estamos todo el año deseando que llegue el momento de volver a Punta del Este”

Valeria Mazza, la figura nacida en Rosario que conquistó las pasarelas del mundo, comenzó el 2026 con una distinción que reafirma su estatus de ícono internacional. En un evento cargado de emoción en Punta del Este, la modelo fue declarada “Visitante de Honor” por las autoridades locales del balneario. Este reconocimiento no solo premia su presencia constante durante décadas, sino también su labor como embajadora cultural y su reciente apuesta empresarial en la región.

En una entrevista con un medio uruguayo, la empresaria no ocultó su entusiasmo y dejó una frase que define su presente: “Estamos todo el año deseando que llegue el momento de volver a Punta del Este”.

Un legado que no se detiene

Más allá del descanso, el foco de la modelo está puesto en la consolidación de su marca “Valeria Mazza”. Esta faceta como mujer de negocios la encuentra muy activa, supervisando personalmente cada detalle de los productos que llevan su nombre y que buscan reflejar la esencia sofisticada que la hizo famosa.

Valeria Mazza en la televisión española

En cuanto a su futuro profesional en los medios, Mazza adelantó que el 2026 será un año de grandes desafíos en la televisión internacional. La modelo confirmó que regresará a España para la segunda mitad del año, donde continuará al frente de proyectos como “Bailando con las estrellas”. Esta agenda global, sin embargo, no la aleja de sus raíces, ya que siempre mantiene un ojo puesto en las tendencias que luego impactan en la moda local argentina.

Top Model rosarina

El impacto de su presencia en el Este también tiene un costado solidario que la modelo siempre prioriza. Durante su estancia, participó de galas a beneficio destinadas a instituciones infantiles, un compromiso que mantiene desde hace años. Para Valeria, la moda es una herramienta de transformación, y aprovecha su visibilidad para apoyar causas que van desde el equipamiento de hospitales hasta el desarrollo de nuevas unidades pediátricas en la región.

La distinción recibida esta semana marca un antes y un después en su relación con el balneario, posicionándola ya no solo como una turista de lujo, sino como una pieza fundamental de la comunidad esteña. Mientras disfruta de los atardeceres en su paraíso personal, la rosarina más famosa del mundo sigue demostrando que, a pesar de sus viajes constantes, su capacidad para marcar agenda y generar noticias en ambas orillas del Río de la Plata permanece intacta.