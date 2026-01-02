Valeria Mazza y Evangelina Anderson son dos de las figuras icónicas de la Argentina, de distintos tiempos y ambientes, si se quiere, pero reconocidas por todos. La diferencia de época y de estilos no las ha cruzado a lo largo del tiempo, pero no hay nada que Punta del Este no consiga.

La reunión de figuras en Punta del EsteC

En los últimos días se llevó adelante en el balneario uruguayo la emblemática fiesta de revista Gente, que verano tras verano reúne a personajes de primer nivel, tanto de Argentina como del mundo.

En ese marco, hubo una foto que revolucionó todo: la que reunió a Pampita, Nicole Neumann, Luciana Salazar, Valeria Mazza, Evangelina Anderson, el actor Diego Boneta y su novia, Renata Notni. La imagen estuvo en las redes, portales, revistas y demás pero, ahora, comienzan a circular los videos del detrás de escena. Y hubo uno que se llevó todas las especulaciones.

Qué pasa entre Valeria Mazza y Evangelina Anderson

Uno de los videos que se conoció en las últimas horas muestra cómo se fue armando la foto y de qué manera se fueron ubicando las estrellas.

En el momento en que le piden a Evangelina que se ubique agachada, Valeria nota que no la había saludado. Allí se observa que baja y le pregunta: “¿Te saludé?“. La bailarina le respondió que ”no", con una sonrisa algo socarrona.

Sin titubear, Eva le estampó un beso ruidoso en la mejila, y siguió mirando al frente. Cuando Mazza se reincorpora en su lugar se nota como rápidamente se limpia la cara. La reacción hasta lógica -pero poco disimulada- de la modelo generó todo tipo de especulaciones. ¿Hay una guerra silenciosa entre estas dos diosas?