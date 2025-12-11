La rosarina Valeria Mazza mostró cómo quedó su casa con la nueva decoración navideña

Valeria Mazza se sumó a la tendencia de celebridades que tomaron la iniciativa de decorar personalmente sus hogares para las fiestas de fin de año. Siguiendo la tradición de armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre, la reconocida top model compartió con sus seguidores en redes sociales el proceso y el resultado final de la ambientación navideña en su casa, demostrando que el espíritu festivo ya se siente con fuerza en su residencia familiar.

Top Model rosarina

A diferencia de otras figuras públicas, Mazza no quiso esperar para mostrar el despliegue navideño en su vivienda. Publicó un video en su cuenta de Instagram documentando paso a paso el armado de su árbol. Sin embargo, lo que comenzó como un orgulloso proceso de decoración se convirtió en una anécdota divertida, pues la modelo reveló que la misión no estuvo exenta de desafíos, compartiendo un percance inesperado durante el montaje.

La tarea de darle vida al árbol de Navidad fue un esfuerzo conjunto, con la ayuda de su madre. La modelo etiquetó y agradeció a su mamá por la colaboración en el post. Con el proceso ya avanzado y las ramas siendo colocadas, la estructura del árbol comenzó a ceder ligeramente debido al peso, inclinándose peligrosamente. Este momento de inestabilidad fue tomado con mucho humor por la top model.

Mazza no dudó en bromear sobre la situación que vivieron, utilizando una frase muy gráfica para describir el momento de tensión. Con una mezcla de risas y alivio por haber completado la misión, la modelo escribió que, por un momento, “Corrimos riesgo de derrumbe, pero lo logramos”. Este comentario ingenioso puso de manifiesto el divertido percance que casi termina en un árbol caído, convirtiéndose en la “perlita” de la decoración de este año.