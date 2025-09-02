Un sándwich XXL de mortadela y queso que cuesta $4.500 es furor en redes: dónde se consigue

El universo de las redes sociales es un espacio fértil para que fenómenos inesperados se vuelvan virales de la noche a la mañana. En esta ocasión, el protagonista es un sándwich de una fiambrería rosarina, que ha captado la atención de miles de usuarios por su tamaño y, sobre todo, por su contundente contenido.

El fenómeno surgió a partir de una publicación en la plataforma X, donde el influencer Nicolás Maggi compartió una imagen del sándwich, describiéndolo como una “atrocidad” en el buen sentido. Con sus 400 gramos de mortadela y queso, envueltos en un pan de tamaño extra grande, este sándwich se ha ganado el apodo de “monstruo” por su imponente apariencia.

El sándwich de mortadela y queso que se volvió viral.

Según el posteo original, la creación es obra de la Fiambrería GyG, que cuenta con varias sucursales en la zona de Rosario y Timbúes. La propuesta no solo llamó la atención por su tamaño, sino también por su precio: $4.500, un valor que muchos consideraron una verdadera ganga por la cantidad y calidad de los ingredientes.

La combinación de un precio accesible y una porción generosa es lo que ha impulsado la viralización del producto. En un contexto de inflación, los consumidores valoran cada vez más las opciones que ofrecen un buen equilibrio entre calidad y precio. Este sándwich se ha posicionado como una alternativa ideal para aquellos que buscan saciar su apetito sin gastar de más.

Mortadela

La noticia del sándwich “monstruoso” ha generado una ola de comentarios y reacciones, con miles de usuarios etiquetando a sus amigos y planeando viajes a Rosario para probar el manjar. El revuelo demuestra, una vez más, el poder de las redes sociales para convertir un producto local en un fenómeno de alcance nacional.

La fiambrería GyG, ubicada en Buenos Aires 1452, Avenida Alberdi 373 y San Martín 568 en la localidad vecina de Timbúes, ha logrado una publicidad inesperada y completamente gratuita, gracias a la viralización de su sándwich. Es una clara muestra de que la creatividad y una buena propuesta de valor son ingredientes clave para el éxito en el mundo de los negocios, especialmente en el sector gastronómico.