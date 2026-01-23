Un forcejeo que casi termina en tragedia: prisión preventiva para el joven que baleó a su exnovia

La ciudad de Rosario vuelve a ser escenario de un gravísimo episodio de violencia de género que estuvo a punto de cobrarse una vida. El pasado sábado 17 de enero, en una vivienda ubicada en Pellegrini al 7000, la joven Tatiana Ludmila S.G. fue atacada brutalmente tras intentar retirarse de una reunión.

Según la reconstrucción fiscal, el agresor le impidió la salida, la golpeó violentamente en la cabeza con la culata de un arma y, finalmente, le efectuó un disparo en el tórax con una pistola calibre 9 milímetros.

Tras el brutal ataque, el imputado, identificado como Luciano Roberto M., huyó del lugar dejando a la víctima herida de gravedad. Tatiana fue asistida por una amiga y trasladada de urgencia, primero al policlínico San Martín y luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Los médicos informaron que la joven sufrió una lesión pulmonar y diversas heridas cortantes, aunque, contra todos los pronósticos por la zona del impacto, se encuentra actualmente estable y lúcida.

La cuestionable justificación del agresor

Horas después del hecho y ante la presión de la búsqueda policial, el joven de 21 años se presentó de manera espontánea en la seccional 19ª. En su declaración inicial, Luciano M. intentó deslindar su responsabilidad directa alegando que el disparo se produjo de forma accidental durante un “forcejeo” en medio de una discusión. Además, argumentó que su demora en entregarse a las autoridades se debió exclusivamente al temor que sintió tras el desenlace del conflicto en el domicilio de barrio Belgrano.

Sin embargo, la fiscalía desestimó esta versión, considerando que existen elementos suficientes para encuadrar el caso como una tentativa de femicidio. Por este motivo, la Justicia dictó la prisión preventiva efectiva para el imputado por el plazo de dos años, mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios para el juicio.



